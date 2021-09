(Di giovedì 30 settembre 2021)– “In questi giorni i cittadini distanno ricevendo la bolletta relativa il pagamentoper l’anno. Sebbene le scadenze previste per i singoli pagamenti erano quelle del 30 settembre, 30e 30 dicembre e per launica 30, qualora non si abbia ancora ricevuto la bolletta si rende noto che è possibilelail 30senza alcun ulteriore aggravio o interesse così come riportato all’interno dell’avviso stesso”. Lo fa sapere, in una nota, l’Assessora alle Politiche Ambientali del Comune diElena Gubetti. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di ...

ilfaroonline : Tarip 2021, a Cerveteri la prima rata si potrà pagare entro il 30 novembre - 0766news_TripTv : ?? Cerveteri, TARIP 2021: la prima rata si potrà pagare entro il 30 novembre ???? Leggi l'articolo ??… - 100cellae : Cerveteri. TARIP 2021: la prima rata si potrà pagare entro il 30 novembre - OrticaWeb : Cerveteri, TARIP 2021: la prima rata si potrà pagare entro il 30 novembre - GruppoVeritas : RT @ComuneDolo: #????????. ?????????????????? ?????????? ?????????? ?????????? ???????? / ?????????? ???????? - ?????????? ?????????????? Scadenza presentazione domanda: 30 giorni dalla data d… -

Ultime Notizie dalla rete : Tarip 2021

Il Faro online

"In questi giorni i cittadini di Cerveteri stanno ricevendo la bolletta relativa il pagamentoper l'anno. Sebbene le scadenze previste per i singoli pagamenti erano quelle del 30 settembre, 30 novembre e 30 dicembre e per la rata unica 30 novembre, qualora non si abbia ancora ...In termini quantitativi, misurati convenzionalmente in litri, si scende dai 733.620 delai 689. Scelta grazie alla quale, nella cittadina pugliese, il calcolo dellaè effettuato mediante ...CERVETERI - “In questi giorni i cittadini di Cerveteri stanno ricevendo la bolletta relativa il pagamento TARIP per l’anno 2021. Sebbene le scadenze previste pe ...“In questi giorni i cittadini di Cerveteri stanno ricevendo la bolletta relativa il pagamento TARIP per l’anno 2021. Sebbene le scadenze previste per i singoli pagamenti erano quelle del 30 settembre, ...