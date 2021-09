Star in the Star 30 settembre 2021: Zucchero canta Baila (gallery e video) (Di giovedì 30 settembre 2021) Nella terza puntata di Star in the Star, di questa sera, 30 settembre 2021, in onda su Canale5 con la conduzione di Ilary Blasi, si è esibito di nuovo anche Zucchero con il brano Baila. Non si trattava, ovviamente, della vera Star, ma di un/una concorrente misterioso/a, appartenente al mondo dello spettacolo, ma non rivelato/a. Nei primi secondi di esibizione ha cantato in playback, mentre in seguito la sua voce originale si è rivelata. Se nella prima puntata ci aveva abbastanza convinto, la scorsa settimana la sua vera identità ha preso il sopravvento (facendolo finire anche al ballottaggio finale). Questa sera, sebbene l’esibizione sia stata piuttosto buona, si è “palesato”: si tratta chiaramente di ... Leggi su ascoltitv (Di giovedì 30 settembre 2021) Nella terza puntata diin the, di questa sera, 30, in onda su Canale5 con la conduzione di Ilary Blasi, si è esibito di nuovo anchecon il brano. Non si trattava, ovviamente, della vera, ma di un/una concorrente misterioso/a, appartenente al mondo dello spettacolo, ma non rivelato/a. Nei primi secondi di esibizione hato in playback, mentre in seguito la sua voce originale si è rivelata. Se nella prima puntata ci aveva abbastanza convinto, la scorsa settimana la sua vera identità ha preso il sopravvento (facendolo finire anche al ballottaggio finale). Questa sera, sebbene l’esibizione sia stata piuttosto buona, si è “palesato”: si tratta chiaramente di ...

Advertising

ROBADADONNE : Tra i cantanti da imitare a #StarInTheStar c'è #Zucchero. Sapete tutto su di lui? - fitzg_e : lo ripeterò fino all’infinito, star in the star >>>>> tale e quale #StarInTheStar - elvira_stancato : RT @Sofi71282082: Comunque c'è da dire che i concorrenti di Star In The Star sono sicuramente più preparati di quelli di Tale e Quale Show.… - Sofi71282082 : Comunque c'è da dire che i concorrenti di Star In The Star sono sicuramente più preparati di quelli di Tale e Quale Show. #StarInTheStar - tdrgius : Ma chi è la star in the star in Ilary Blasi #StarInTheStar -