Sport | Koeman si gioca tutto nel derby con l’Atletico Quattro candidati

Leggi su alfredopedulla

(Di venerdì 1 ottobre 2021) Secondo quanto riportato nella prima pagina di domani del giornale catalano, la partita di sabato contropotrebbe essere l’ultima perda allenatore del Barcellona. In caso di sconfitta il presidente Laporta avrebbe in manopossibiliper la successione sulla panchina blaugrana: Roberto Martinez, Xavi, Pirlo e Marcelo Gallardo. Ricordiamo che per esonerare il tecnico olandese il Barcellona dovrebbe spendere 20 milioni, una cifra al momento sicuramente poco sostenibile per le casse del club. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.