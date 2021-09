Soleil Sorge, è scontro con Ainett e Samy: una sua frase divide il web (Di giovedì 30 settembre 2021) Lo scontro tra Soleil e Ainett Stephens La lite tra Alex Belli e Samy Youssef, come abbiamo accennato, ha coinvolto anche gli altri membri della Casa del GF Vip. Il particolare Soleil Sorge, il modello egiziano e Ainett Stephens. Il battibecco tra questi ultimi due (con la modella che difendeva il collega da Alex), ha L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di giovedì 30 settembre 2021) LotraStephens La lite tra Alex Belli eYoussef, come abbiamo accennato, ha coinvolto anche gli altri membri della Casa del GF Vip. Il particolare, il modello egiziano eStephens. Il battibecco tra questi ultimi due (con la modella che difendeva il collega da Alex), ha L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

Novella_2000 : “Urlate come le scimmie”: Soleil accusata di razzismo per le sue parole contro Ainett e Samy (VIDEO) #gfvip - Milva201 : @Soleil_Sorge Antipatica a non finire , si da delle arie incredibile , solo perché quello altra antipatica come lei la salvata due volte , ?? - rosa13365813 : RT @VicolodelleNews: #GfVip A #CasaChi, ospite #FrancescoOppini, arriva il cappottone a #SoleilSorgè e #AlexBelli Per leggere qui ----> htt… - Luca190499 : RT @BITCHYFit: Le stesse che hanno massacrato Soleil per il termine “stalking” scomodano il “razzismo” dicendo che la Sorge ha dato delle s… - off_tumblrcolor : RT @BITCHYFit: Raffaella Fico leggermente pretestuosa, Soleil Sorge avrà mille difetti ma dire 'urlate come delle scimmie' non è una frase… -