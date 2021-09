Rosa Perrotta quasi pronta al parto confida le sue paure in attesa del bebè (Di giovedì 30 settembre 2021) Il pancione di Rosa Perrotta cresce sempre di più e ormai manca pochissimo al parto. L’ex tronista di Uomini e Donne è arrivata all’ottavo mese di gravidanza. Il parto è previsto per i primi di novembre ma Rosa ha confidato a chi la segue sempre con grande affetto, che negli ultimi giorni si sente spesso male e i dolori le fanno credere che il piccolo Achille Mario possa arrivare anche prima del previsto. Gli ultimi mesi per la bella Rosa sono stati davvero carichi di cose da fare: dal trasloco nella casa nuova a Milano ai primi giorni di asilo del piccolo Ethan. Insomma tutte cose che le mamme affrontano con grande forza, anche perchè Rosa ha al suo fianco Pietro, un pilastro fondamentale. Ma questo non le fa smettere di avere mille ansie e ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 30 settembre 2021) Il pancione dicresce sempre di più e ormai manca pochissimo al. L’ex tronista di Uomini e Donne è arrivata all’ottavo mese di gravidanza. Ilè previsto per i primi di novembre mahato a chi la segue sempre con grande affetto, che negli ultimi giorni si sente spesso male e i dolori le fanno credere che il piccolo Achille Mario possa arrivare anche prima del previsto. Gli ultimi mesi per la bellasono stati davvero carichi di cose da fare: dal trasloco nella casa nuova a Milano ai primi giorni di asilo del piccolo Ethan. Insomma tutte cose che le mamme affrontano con grande forza, anche perchèha al suo fianco Pietro, un pilastro fondamentale. Ma questo non le fa smettere di avere mille ansie e ...

