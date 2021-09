Raffaella Fico accusa Soleil Sorge: “Ha detto una cosa gravissima” (Di giovedì 30 settembre 2021) Raffaella Fico ha accusato Soleil Sorge di razzismo. Tutto è iniziato dopo la lite tra Alex Belli e Samy Youssef che hanno diviso in due la casa. Per cercare di riportare la calma dopo la tempesta, Soleil si è scagliato contro il gruppo gridando "smettetela di urlare come scimmie", frase che è stata presa fuori contesto e riportata in seguito a Raffaella Fico come "Soleil ha dato una scimmia ad Ainett e Samy". “Urli come scimmie, non capisci niente!”, ha ribadito Stephens a Fico, che ha letteralmente minacciato di dire tutto nella puntata: “Queste sono cose che non comprometto, sono cose che non voglio da ascoltare anche per divertimento. Chiamare Ainett e Samy scimmie è razzismo. Lo prendeva in giro anche perché non ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di giovedì 30 settembre 2021)hatodi razzismo. Tutto è iniziato dopo la lite tra Alex Belli e Samy Youssef che hanno diviso in due la casa. Per cercare di riportare la calma dopo la tempesta,si è scagliato contro il gruppo gridando "smettetela di urlare come scimmie", frase che è stata presa fuori contesto e riportata in seguito acome "ha dato una scimmia ad Ainett e Samy". “Urli come scimmie, non capisci niente!”, ha ribadito Stephens a, che ha letteralmente minacciato di dire tutto nella puntata: “Queste sono cose che non comprometto, sono cose che non voglio da ascoltare anche per divertimento. Chiamare Ainett e Samy scimmie è razzismo. Lo prendeva in giro anche perché non ...

amaiola27 : RT @BITCHYFit: Raffaella Fico leggermente pretestuosa, Soleil Sorge avrà mille difetti ma dire 'urlate come delle scimmie' non è una frase… - DioBenedicaMe : RT @Serenalasirena: Uno dei punti che mi ha lasciata a bocca aperta é stato quando secondo Raffaella se scimmia lo avesse detto Francesca,… - blanca230699 : RT @BITCHYFit: Raffaella Fico leggermente pretestuosa, Soleil Sorge avrà mille difetti ma dire 'urlate come delle scimmie' non è una frase… - oltrelaltamarea : Chiediamo a Raffaella Fico se lei è famosa per la copertina in cui diceva di voler vendere la sua verginità #gfvip - Elena_Siena_ : RT @Serenalasirena: Uno dei punti che mi ha lasciata a bocca aperta é stato quando secondo Raffaella se scimmia lo avesse detto Francesca,… -