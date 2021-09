"Perché Mediaset la tiene". Striscia, fuoco amico su Ilary Blasi nei giorni più difficili di Star in the star | Video (Di giovedì 30 settembre 2021) Nuova stagione di Striscia la notizia e nuova edizione di "Fatti e rifatti", la rubrica più velenosa del tg satirico fondato e diretto da Antonio Ricci. Prima vittima, niente meno che Ilary Blasi, che non sta propriamente attraversando un periodo facile. Il suo attesissismo nuovo show star in the star sta deludendo le attese: criticato Perché troppo simile ai programmi della concorrenza come Tale e quale show o Il cantante mascherato, è stato pesantemente aggiustato da Mediaset (pare, su input diretto di Pier Silvio Berlusconi) già alla seconda puntata e voci da Cologno Monzese riferivano addirittura l'ipotesi di una chiusura anticipata. Al posto delle preventivate 7 puntate, l'ultima sarebbe addirittura arrivata già ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 30 settembre 2021) Nuova stagione dila notizia e nuova edizione di "Fatti e rifatti", la rubrica più velenosa del tg satirico fondato e diretto da Antonio Ricci. Prima vittima, niente meno che, che non sta propriamente attraversando un periodo facile. Il suo attesissismo nuovo showin thesta deludendo le attese: criticatotroppo simile ai programmi della concorrenza come Tale e quale show o Il cantante mascherato, è stato pesantemente aggiustato da(pare, su input diretto di Pier Silvio Berlusconi) già alla seconda puntata e voci da Cologno Monzese riferivano addirittura l'ipotesi di una chiusura anticipata. Al posto delle preventivate 7 puntate, l'ultima sarebbe addirittura arrivata già ...

