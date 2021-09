Napoli-Spartak Mosca | formazioni ufficiali 3 cambi per Spalletti Anguissa e Osimhen fuori Meret torna titolare

(Di giovedì 30 settembre 2021)difa turnover. Il tecnico ha deciso 3. In campo:, Petagna e Manolas.Ospina,: LEIldicercherà la vittoria in casa contro lo, nella seconda giornata della fase a gironi di Europa League. Dopo il pareggio esterno ottenuto sul campo del Leicester (2-2), ildiandrà alla ricerca dei primi tre punti per salire nelle prime due posizioni del ...

(4 - 3 - 3) probabile formazione: Ospina; Malcuit, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, ...MOSCA (3 - 4 - 3) probabile formazione: Maksimenko; Caufriez, Gigot, Dzhikiya; Litvinov, ...SonoMosca e Lazio Lokomotiv Mosca le due gare che riguardano le nostre rappresentanti, dunque curiosamente due partite interne contro avversarie della capitale russa; sulla carta ...Alle 18:45 scendono in campo Napoli e Spartak Mosca in un match valido per la seconda giornata del gruppo C: ecco le scelte dei due allenatori ...Luciano Spalletti ha già dimostrato di tenere molto all'Europa League. In campo anche alcune sorprese, come Petagna al posto di Victor Osimhen.