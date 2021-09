Migranti: appello di solidarietà di deputati, senatori e europarlamentari per Lucano' (Di giovedì 30 settembre 2021) Roma, 30 set. (Adnkronos) - "Domenico Lucano, ex sindaco di Riace è stato condannato a 13 anni di carcere. Una condanna così ad un sindaco non ha colpito nemmeno i peggiori criminali in Italia. Mimmo non ha rubato un centesimo, non si è arricchito, non ha fatto del male, non ha sfruttato e questi sono i fatti che tutti conoscono bene! Fatti che emergono con innegabile chiarezza dal processo". Si legge in un appello sottoscritto da parlamentari di Pd, Iv, Leu, Sinistra Italiana e Misto per Mimmo Lucano. "C'è ancora da leggere bene la sentenza anche se secondo il quotidiano La Repubblica, Mimmo avrebbe la responsabilità di aver messo in piedi un sistema di accoglienza con la finalità di riceverne un inspiegabile vantaggio politico. Una condanna abnorme che ci pare incredibile. Certi che i futuri gradi di giudizio restituiranno piena ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 30 settembre 2021) Roma, 30 set. (Adnkronos) - "Domenico, ex sindaco di Riace è stato condannato a 13 anni di carcere. Una condanna così ad un sindaco non ha colpito nemmeno i peggiori criminali in Italia. Mimmo non ha rubato un centesimo, non si è arricchito, non ha fatto del male, non ha sfruttato e questi sono i fatti che tutti conoscono bene! Fatti che emergono con innegabile chiarezza dal processo". Si legge in unsottoscritto da parlamentari di Pd, Iv, Leu, Sinistra Italiana e Misto per Mimmo. "C'è ancora da leggere bene la sentenza anche se secondo il quotidiano La Repubblica, Mimmo avrebbe la responsabilità di aver messo in piedi un sistema di accoglienza con la finalità di riceverne un inspiegabile vantaggio politico. Una condanna abnorme che ci pare incredibile. Certi che i futuri gradi di giudizio restituiranno piena ...

