Lazio-Lokomotiv Mosca 2-0, Basic: "Sarri fantastico. Siamo in un momento perfetto" (Di giovedì 30 settembre 2021) Un entusiasta Toma Basic ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria della Lazio contro i russi della Lokomotiv Mosca in Europa League. Il centrocampista biancoceleste ha segnato il gol d'apertura (il suo primo in Italia) nel 2-0 finale dello stadio Olimpico: "E' solo un mese che sono qui, ci sono tanti giocatori di qualità in rosa quindi devo lavorare tanto per giocare il più possibile. L'allenatore sta facendo un lavora fantastico, sa cosa fare: dobbiamo crescere partita dopo partita ma Siamo in un momento perfetto. Io playmaker? Non ho giocato molto da regista ma posso giocare in tutte le posizioni del centrocampo. Sono a disposizione per aiutare la squadra: l'unico modo è giocare uniti e cercare sempre di vincere è il nostro ...

