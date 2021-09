Juve | Allegri | «Bella la fase difensiva | abbiamo sofferto poco»

Leggi su footdata

(Di giovedì 30 settembre 2021) “Di solito i marinai quando sono in tempesta trovano sempre la via d’uscita. I ragazzi hanno fatto unapartita contro i campioni d’Europa.fatto unaa parte un tiro di Lukaku e un colpo di testa nel finale. Sono contento, non posso dire niente ai ragazzi”. Lo ha detto il tecnico dellantus Massimilianoa Prime Video dopo la vittoria sul Chelsea. “Qualificazione ipotecata? No, però è un bel passo in avanti – ha aggiunto – Due partite, sei punti, nonsubito gol”. Sulle scelte di formazione il tecnico toscano ha chiarito che “credevo che giocando con i tre davanti potessimo avere dei vantaggi – ha spiegato – Dopo ho messo Chiesa ...