Gli italiani poco propensi al risparmio: lo dimostra uno studio internazionale (Di giovedì 30 settembre 2021) L’Italia, un popolo di poeti, marinai, cuochi, sarti ma non di risparmiatori, stando ad una classifica internazionale che mette in luce la propensione al risparmio dei 25 paesi membri dell’OCSE. Infatti, solo il 68% dei cittadini intervistati ha riconosciuto di prestare attenzione al risparmio quando deve effettuare un acquisto. Questo dato si trasforma in un distacco notevole prendendo in considerazione le abitudini dei cugini francesi, al primo posto di questa speciale classifica. Circa il 98% degli intervistati riconosce di esaminare attentamente il rapporto qualità – prezzo al momento di un acquisto online. Le cose non migliorano quando si tratta di valutare le offerte al supermercato. Nel fare ciò, siamo i meno attenti insieme a Nuova Zelanda, Lituania e Portogallo. Stime che devono indurre delle riflessioni nei ... Leggi su nuovasocieta (Di giovedì 30 settembre 2021) L’Italia, un popolo di poeti, marinai, cuochi, sarti ma non di risparmiatori, stando ad una classificache mette in luce laone aldei 25 paesi membri dell’OCSE. Infatti, solo il 68% dei cittadini intervistati ha riconosciuto di prestare attenzione alquando deve effettuare un acquisto. Questo dato si trasforma in un distacco notevole prendendo in considerazione le abitudini dei cugini francesi, al primo posto di questa speciale classifica. Circa il 98% degli intervistati riconosce di esaminare attentamente il rapporto qualità – prezzo al momento di un acquisto online. Le cose non migliorano quando si tratta di valutare le offerte al supermercato. Nel fare ciò, siamo i meno attenti insieme a Nuova Zelanda, Lituania e Portogallo. Stime che devono indurre delle riflessioni nei ...

