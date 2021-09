Dall’oro olimpico all’assalto al Campidoglio | il nuotatore che rischia due anni di carcere

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 30 settembre 2021) Klete Keller, exdue volte medaglia d’oro alle Olimpiadi per gli Stati Uniti, si è dichiarato colpevole di aver partecipato alla rivolta edelamericano a gennaio, assieme centinaia di sostenitori di Donald Trump. Keller ha ammesso la sua colpa, e i pubblici ministeri hanno accettato di far cadere altre sei accuse penali che avevano presentato contro di lui a febbraio. Il giudice distrettuale Richard Leon dovrebbe condannarlo ad una pena tra i 21 ei 27 mesi di. Keller in carriera ha vinto cinque medaglie olimpiche, di cui una fragorosa contro l’australiano Ian Thorpe nella staffetta 4x200m stile libero ad Atene nel 2004. Keller durante l’assalto è stato riconosciuto anche perché indossava una giacca del Team USA. Secondo i pubblici ministeri, Keller è rimasto all’interno del ...