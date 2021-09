Cure domiciliari, scontro Stramezzi-Pregliasco. E Sgarbi entra a gamba tesa (Video) (Di giovedì 30 settembre 2021) Roma, 30 set — scontro durissimo tra il virologo «di regime» Fabrizio Pregliasco e il dottor Stramezzi, medico chirurgo e volontario del gruppo «Medici Covid19» del Ministero Salute. Uno di quei medici che i malati di Covid li curano a domicilio, mettendo da parte il famigerato protocollo della «tachipirina e vigile attesa» che ha condannato alla terapia intensiva (o alla morte) migliaia di italiani. Da una parte la spocchia insolente e gli insulti di chi ha fatto del terrorizzare e colpevolizzare gli italiani la propria fortuna mediatica, dall’altra un medico che da un anno e mezzo è in trincea e può testimoniare la realtà delle Cure domiciliari e il loro successo. Lo scontro tra i due è avvenuto ieri sera a Non è L’Arena, la trasmissione di La7 condotta da Massimo ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 30 settembre 2021) Roma, 30 set —durissimo tra il virologo «di regime» Fabrizioe il dottor, medico chirurgo e volontario del gruppo «Medici Covid19» del Ministero Salute. Uno di quei medici che i malati di Covid li curano a domicilio, mettendo da parte il famigerato protocollo della «tachipirina e vigile at» che ha condannato alla terapia intensiva (o alla morte) migliaia di italiani. Da una parte la spocchia insolente e gli insulti di chi ha fatto del terrorizzare e colpevolizzare gli italiani la propria fortuna mediatica, dall’altra un medico che da un anno e mezzo è in trincea e può testimoniare la realtà dellee il loro successo. Lotra i due è avvenuto ieri sera a Non è L’Arena, la trasmissione di La7 condotta da Massimo ...

stanzaselvaggia : Il vice questore Schliró sta dicendo che abbiamo le cure domiciliari e la cura AL plasma, già archiviata come falli… - ladyonorato : Tutto quello che non vi dicono sulle cure domiciliari precoci per il Covid-19 (e perché lo fanno) – Hume Page - TAL77SVAD : RT @Leonard14___: Speranza non dovrebbe dimettersi, ma dovrebbe costituirsi. Le cure domiciliari negate sono una strage di stato. Ora si a… - annamag27 : RT @Leonard14___: Speranza non dovrebbe dimettersi, ma dovrebbe costituirsi. Le cure domiciliari negate sono una strage di stato. Ora si a… - maxok07 : @AStramezzi Scusi dottore perché non ha chiesto a Pregliasco il perché non ci sono studi rct sulle cure domiciliari?? -