Covid | Zaia | “Veneto resta zona bianca”

(Di giovedì 30 settembre 2021) “Ilin: abbiamo 40,7 positivi” al coronavirus “ogni 100 mila abitanti a settimana. E l’Rt è 0.86, siamo abbondantemente sotto l’1”. Lo ha sottolineato il presidente del, Lucaoggi nel corso del punto stampa dalla sede della Protezione Civile di Marghera. “L’occupazione delle terapie intensive è scesa di un punto, è al 5%, in area medica dal 4% scendiamo al 3%. Due sono le vittime, E La curva dei contagi è in remissione, ad oggi, in. Il virus circola, ma è vero che la vaccinazione ha cambiato il corso della storia del Coronavirus e ci permette di essere più tranquilli rispetto a prima”, ha spiegato. Penso che quelli di oggi siano bei dati”.ha quindi ricordato che “il 65% di chi ...

Advertising

Cosimomarinell2 : RT @GiovaQuez: Zaia: 'Noi veniamo da 20 mesi di incubo per il Covid, ma ne stiamo venendo fuori e saremo più forti di prima. Il merito non… - Marilenapas : RT @GiovaQuez: Zaia: 'Noi veniamo da 20 mesi di incubo per il Covid, ma ne stiamo venendo fuori e saremo più forti di prima. Il merito non… - nuova_venezia : «La situazione è positiva - ha proseguito - però abbiamo aperto le scuole il 13 settembre, ed è prudente aspettare… - mattinodipadova : «La situazione è positiva - ha proseguito - però abbiamo aperto le scuole il 13 settembre, ed è prudente aspettare… - tribuna_treviso : «La situazione è positiva - ha proseguito - però abbiamo aperto le scuole il 13 settembre, ed è prudente aspettare… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Zaia

Torna oggi il punto stampa del presidenteda Marghera. Gli ultimi aggiornamenti su vaccini e contagi.in diretta oggi Il bollettinoin Veneto Sono 472 i nuovi contagi danelle ultime 24 ore nella nostra regione. L'incidenza del virus in Veneto è di 1,03%. Gli attualmente positivi ...Sono 472 i positivi in Veneto nelle ultime 24 ore, con un'incidenza dell'1,03% su 45.630 tamponi effettuati, e il totale a 469.225. Lo ha riferito il presidente Luca Zaia. Due sono le vittime, per un ...Zaia è visibilmente soddisfatto dell’andamento della pandemia in Veneto che grazie alla massiccia campagna vaccinale - solo ieri sono state somministrate 14.000 dosi e il 70% dei veneti è coperto da d ...