Calciomercato Inter | erede Handanovic | Marotta ha deciso su Onana

(Di giovedì 30 settembre 2021): i nerazzurri lavorano all’di, conche avrebbe preso una decisione suNonostante le voci che si rincorrono di tanto in tanto sul possibile approdo a Milano di Bernd Leno, l’ha fatto la sua scelta per il portiere che dovrà cogliere l’eredità di Samir. Si tratta di André. Il portiere dell’Ajax, che non rinnoverà il proprio contratto con i lancieri in scadenza il prossimo giugno, sarà con ogni probabilità il nuovo numero 1 dei nerazzurri a partire dalla prossima stagione. A riportarlo è Tuttosport. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’SUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Inter

CHAMPIONS LEAGUE - Dalla campagna europea l'incasserà circa 45 milioni, considerando la somma della quota di partecipazione, delle fette derivante dal ranking storico e dal market pool, una ...Mercato : l'avrebbe trovato un accordo di massima Andre Onana , 25enne portiere dell' Ajax . La notizia è stata rilanciata, nelle ultime ore, da.com. Il sito specializzato in trattative spiega ...Il bilancio delle italiane in Champions è impreziosito dai successo di Juve e Atalanta, mentre Inter e Milan- si mangiano le mani ...Il presidente blaugrana Laporta valuta le opzioni. Tanti nomi per prendere il posto dell'olandese. Anche due ex bianconeri in corsa.