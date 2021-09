Calcio: Tiago Pinto, 'Non vogliamo guerre ma Roma danneggiata da arbitri più volte' (Di giovedì 30 settembre 2021) Roma, 30 set. (Adnkronos) - "Voglio precisare che la Roma non si nasconde in niente e in nessuno sul risultato. Vinciamo, pareggiamo e anche quando perdiamo, è capire cosa dobbiamo migliorare. Però purtroppo in tre giorni abbiamo avuto criteri diversi sull'arbitraggio. Ci siamo fatti sentire ma non vogliamo guerra e confusione, ma allo stesso tempo non possiamo nascondere che siamo rimasti arrabbiati perchè in pochi giorni la Roma è stata danneggiata”. Lo ha detto il gm della Roma Tiago Pinto a Sky prima dell'inizio di Zorya Luhansk-Roma, match valido per la seconda giornata del girone C di Conference League. Gioca Lorenzo Pellegrini, con la fascia che porterà con ogni probabilità per i prossimi cinque anni. "La voglia nostra e del ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 30 settembre 2021), 30 set. (Adnkronos) - "Voglio precisare che lanon si nasconde in niente e in nessuno sul risultato. Vinciamo, pareggiamo e anche quando perdiamo, è capire cosa dobbiamo migliorare. Però purtroppo in tre giorni abbiamo avuto criteri diversi sull'arbitraggio. Ci siamo fatti sentire ma nonguerra e confusione, ma allo stesso tempo non possiamo nascondere che siamo rimasti arrabbiati perchè in pochi giorni laè stata”. Lo ha detto il gm dellaa Sky prima dell'inizio di Zorya Luhansk-, match valido per la seconda giornata del girone C di Conference League. Gioca Lorenzo Pellegrini, con la fascia che porterà con ogni probabilità per i prossimi cinque anni. "La voglia nostra e del ...

Advertising

rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: ROMA - Tiago Pinto: 'Rinnovo Pellegrini? Noi e lui abbiamo la stessa volontà, ma ne parleremo in futuro' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: ROMA - Tiago Pinto: 'Rinnovo Pellegrini? Noi e lui abbiamo la stessa volontà, ma ne parleremo in futuro' - TV7Benevento : Calcio: Tiago Pinto, 'Non vogliamo guerre ma Roma danneggiata da arbitri più volte'... - susydigennaro : RT @napolimagazine: ROMA - Tiago Pinto: 'Rinnovo Pellegrini? Noi e lui abbiamo la stessa volontà, ma ne parleremo in futuro' - apetrazzuolo : ROMA - Tiago Pinto: 'Rinnovo Pellegrini? Noi e lui abbiamo la stessa volontà, ma ne parleremo in futuro' -