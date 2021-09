Calcio | Napoli | terminato l' incontro tra De Laurentiis e l' agente di Insigne

Advertising

pisto_gol : Udi-Nap 0:4 Il Napoli domina alla Dacia Arena e vola solo in testa alla classifica. Segnano Osimehn, Rrahmani, Kou… - pisto_gol : Sam-Nap 0:4 Strepitoso Napoli: domina la Samp nel gioco, segna 4 gol, ne sfiora altrettanti, Osimehn fa doppietta,… - FBiasin : #Raiola: “L'Inter non so se è cinese o americana, la Roma americana, il Napoli romano…”. Il calcio italiano gli ha… - YBah96 : RT @Gazzetta_it: Rinnovo Insigne: qualcosa si muove. Pranzo tra De Laurentiis e il procuratore, parti più vicine #Napoli - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Inter, approvato progetto di bilancio con perdita pari a 245,6 milioni… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Napoli

...squadra campana aveva fatto calare l'imbarazzo non solo sulla Federcalcio ma su tutto il... Ma Gravina non vuol correre rischi, visto che in Serie C gioca il Bari che come ilha come ...Incontro De Laurentiis agente Insigne- Incontro De Laurentiis agente Insigne ne ha parlato Walter De Maggio in diretta a Radio Kiss Kiss, durante la trasmissione 'Radio Goal'. Ecco quanto ha fatto sapere il ...Diretta Napoli Spartak Mosca. Streaming video e tv del match valevole per la seconda giornata della fase a gironi di UEFA Europa League ...La FIGC ha approvato il divieto di multiproprietà nel calcio professionistico. I casi esistenti andranno risolti entro la stagione 2024/25 ...