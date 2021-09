Basket femminile | Serie A1 2021-2022 | la nuova stagione si apre domani con l’Opening Day da Moncalieri

Leggi su oasport

(Di giovedì 30 settembre 2021) Dopo la Supercoppa è tempo di pensare al campionato per ilitaliano. Come di consueto lasi aprirà conDay, che in questa edizione si terrà a. Una tre giorni di partite con tutte le squadre coinvolte, una vetrina per conoscere al meglio le giocatrici e i club che si daranno battaglia lungo tutto ladiA1. Si parte con le campionessa d’Italia in carica della Reyer Venezia, che vogliono dimenticare in fretta la clamorosa sconfitta in Supercoppa. Le venete si sono fatte rimontare da +15, perdendo un titolo che sembrava già vinto.contro Broni l’occasione per tornare alla vittoria, ma le lombarde stanno bene e hanno chiuso il precampionato con un successo su, ...