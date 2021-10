Atalanta, che tegola! Gosens stop, starà fuori circa 2 mesi (Di venerdì 1 ottobre 2021) Bergamo. Che tegola, Gosens! L’Atalanta perde l’esterno tedesco per circa due mesi: tempi lunghi, dice l’esame a cui si è sottoposto ieri e che ha evidenziato una lesione al bicipite femorale della coscia destra. Robin è rimasto in campo solo 10 minuti contro lo Young Boys e poi ha dovuto uscire per infortunio. Una vera jella, perché tra l’altro Gosens era stato protagonista nella prima partita di Champions, segnando il gol del pareggio contro il Villarreal e aveva fatto gol anche nella partita vinta contro il Sassuolo. Si stava quindi rivedendo il miglior Gosens, molto utile anche in zona gol. Lo stop per Gosens significa che l’Atalanta si ritrova dopo il primo mese senza gli esterni titolari della scorsa stagione: Hateboer è ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 1 ottobre 2021) Bergamo. Che tegola,! L’perde l’esterno tedesco perdue: tempi lunghi, dice l’esame a cui si è sottoposto ieri e che ha evidenziato una lesione al bicipite femorale della coscia destra. Robin è rimasto in campo solo 10 minuti contro lo Young Boys e poi ha dovuto uscire per infortunio. Una vera jella, perché tra l’altroera stato protagonista nella prima partita di Champions, segnando il gol del pareggio contro il Villarreal e aveva fatto gol anche nella partita vinta contro il Sassuolo. Si stava quindi rivedendo il miglior, molto utile anche in zona gol. Lopersignifica che l’si ritrova dopo il primo mese senza gli esterni titolari della scorsa stagione: Hateboer è ...

