Vota il presepe napoletano La corsa di Maresca | Manfredi e Bassolino

(Di mercoledì 29 settembre 2021) La prima puntata del Foglio sulle città al voto la trovate qui: Milano è il capolinea della destra. E’ calato al tramonto non un buio metaforico, ma letterale, sulla rassegna “Ricomincio dai Libri” organizzata nella Galleria Principe di Napoli per il fine settimana antecedente il voto locale. La manifestazione s’è conclusa la sera di domenica 26 senza elettricità, tra le fiammelle delle candele di cui editori e librai si sono riforniti maledicendo con sorriso rassegnato – anatema più scabro non c’è – l’amministrazione comunale che ha patrocinato l’evento. Quella che promise un giorno di “scassare la città”. Ma non nel senso in cui l’ha fatto Luigi de Magistris. L’ormai ex sindaco arancione ha percorso nei due mandati consecutivi a Palazzo San Giacomo la parabola tipica descritta dal compianto Francesco Durante: “Un uomo solo al comando. Napoli è abituata così. Lo acclama, delira ...