Viabilità Roma Regione Lazio del 29-09-2021 ore 08 | 15

(Di mercoledì 29 settembre 2021)DEL 29 SETTEMBREORE 8:05 ARIANNA CAROCCI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA CASILINA E APPIA IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA PRENESTINA E TIBURTINA, POI RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DELL’AURELIA E A SEGUIRE TRAFIUMICINO E VIA DEL MARE. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE IN ENTRATA TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST. E A PROPOSITO DELLA TANGENZIALE, UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE TRA TIBURTINA E CORSO ITALIA IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO. SULLA FLAMINIA SONO INVECE I LAVORI LA CAUSA DELLE CODE TRA PRIMA PORTA E VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO. PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO ANCORA RALLENTATO IL SERVIZIO SULLA LINEA FL1 ORTE-FIUMICINO AEROPORTO A CAUSA DI UN ...