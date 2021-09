USA: Yellen in pressing sul Congresso (Di mercoledì 29 settembre 2021) Il segretario al Tesoro USA, Janet Yellen torna in pressing sul Congresso. Ha invitato i legislatori a raggiungere un accordo per aumentare il tetto del debito pubblico del Paese, avvertendo che non alzarlo “sarebbe catastrofico”. Gli USA toccheranno il tetto del debito il 18 ottobre, afferma Yellen. Se non sarà alzato per questa data il rischio è Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 29 settembre 2021) Il segretario al Tesoro USA, Janettorna insul. Ha invitato i legislatori a raggiungere un accordo per aumentare il tetto del debito pubblico del Paese, avvertendo che non alzarlo “sarebbe catastrofico”. Gli USA toccheranno il tetto del debito il 18 ottobre, afferma. Se non sarà alzato per questa data il rischio è

Ultime Notizie dalla rete : USA Yellen Stati Uniti a rischio default: cosa significa e che succede? Perché gli USA rischiano il default e una catstrofe finanziaria? Il percorso che ora dovrà affrontare Capitol Hill è rimasto poco chiaro. Per questo la segretaria del Tesoro Yellen ha avvertito che ...

Borse: riflettori puntati sul Forum BCE Intanto il Segretario al Tesoro USA, Janet Yellen, ha detto che il suo dipartimento finirà il denaro intorno al prossimo 18 ottobre, a meno che non venga approvata una legge per sospendere i limiti ...

Usa: Powell e Yellen, "la variante Delta rallenta la ripresa" AGI - Agenzia Italia Il rialzo dei rendimenti globali ha la meglio sul sentiment E venne il giorno che l'azionario si accorse dei tassi. La chiusura di Wall Street lunedì sera è avvenuta in territorio negativo, ma il calo è stato di entità modesta (S&P 500 -0.28%) con l'indice app ...

Borse in cerca di riscatto dopo il Ko, crescono i rendimenti dei Btp I futures preannunciano un possibile rimbalzo per i listini azionari dopo un martedì da incubo - Il petrolio cala e i rendimenti delle obbligazioni salgono - Dura lezione all'high tech ...

