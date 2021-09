Tunisia, la prima volta di un premier donna. Incaricata Néjla Bouden (Di mercoledì 29 settembre 2021) Il presidente tunisino Kaïs Saïed ha incaricato Néjla Bouden di formare il governo. Lo rende noto uno stringato comunicato della Presidenza precisando che tale decisione è stata adottata ai sensi dell'articolo... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 29 settembre 2021) Il presidente tunisino Kaïs Saïed ha incaricatodi formare il governo. Lo rende noto uno stringato comunicato della Presidenza precisando che tale decisione è stata adottata ai sensi dell'articolo...

Agenzia_Ansa : Tunisia, il presidente incarica una donna premier. È la prima volta nel mondo arabo. #ANSA - TizianaFerrario : la prima premier del mondo arabo eletta in #Tunisia,Nejla Bouden.Congratulations! Non preoccupatevi prima o poi suc… - LaStampa : La Tunisia avrà una donna premier: è Néjla Bouden. Prima volta nel mondo arabo - rita68455390 : RT @ROBZIK: In #Tunisia il presidente Kaïs Saïed ha incaricato Najla Bouden di formare il nuovo governo. Sarebbe la prima volta per una don… - AndreaMarano11 : RT @PieraBelfanti: Prima volta nel mondo arabo che viene incaricata una donna premier. -