Tuchel su Juventus-Chelsea: "Prima volta contro la Juventus, sarà difficile anche senza Ronaldo" (Di mercoledì 29 settembre 2021) Primo scontro Tuchel-Juventus Ha parlato ieri in conferenza stampa Thomas Tuchel, allenatore del Chelsea, soffermandosi ovviamente sull'importante match che la sua squadra affronterà oggi. Juventus-Chelsea sarà sicuramente l'incontro della giornata attuale di Champions Legaue. Incontro tra due squadre che non si sono scontrate molte volte nella loro storia, ma che hanno sempre regalato spettacolo e stasera metteranno in campo giocatori dal talento formidabile. Se le partite tra il club torinese e quello londinese sono pochi, ancora di meno lo sono tra Tuchel e la Juventus. Per il tecnico tedesco si tratta della ...

GiovaAlbanese : Verso #JuveChelsea #UCL ?? #Tuchel dovrà fare a meno di #Kante per un problema fisico, un'assenza pesante in mezzo… - GiovaAlbanese : Vigilia #UCL #JuveChelsea 12.00 Allenamento #Chelsea 14.00 Conferenza #Tuchel 16.15 Allenamento #Juventus 19.00 Conferenza #Allegri - spalletters : RT @corradone91: #Tuchel e #Jorginho hanno fatto ampiamente intendere che #Kanté è novax, e per questo è risultato positivo al COVID. Salte… - Cucciolina96251 : RT @GiovaAlbanese: Verso #JuveChelsea #UCL ?? #Tuchel dovrà fare a meno di #Kante per un problema fisico, un'assenza pesante in mezzo al c… - misorecordsuk : Juventus-Chelsea: Allegri-Tuchel i due strateghi diversi #Juve #Juventus -