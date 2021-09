Sparito il Samsung Galaxy S21 FE da alcune pagine di supporto ufficiale

(Di mercoledì 29 settembre 2021) IlS21 FE sarebbe dovuto arrivare ad agosto, poi ad ottobre, cosa che nemmeno sembra si verificherà. Come riportato da ‘SamMobile‘, nonostante i molteplici segnali che indicano un lancio imminente del telefono, pare che ilS21 FE potrebbe non vedere mai la luce. Il colosso di Seul si starebbe perfino sbarazzando delle prove che sia mai esistito (lediad esso relative sono state eliminate). Negli ultimi mesi non sono mancate le indiscrezioni sul conto del prodotto, tra rendering, manuali utenti, elenchi di operatori e menzioni del dispositivo sul sitodell’OEM asiatico. Ogni volta che è previsto un nuovo smartphone, l’azienda aggiungedi...

