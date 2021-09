Seconda puntata de L’Ispettore Coliandro 8 | un intrigo internazionale nella trama del 29 settembre

(Di mercoledì 29 settembre 2021)de8 su Rai2, la serie con protagonista Giampaolo Morelli In questo appuntamento, in onda il 29, il protagonista conosce Thea, una reporter investigativa ironica e provocatoria che, insieme al “Cinno”, un giovane hacker, sta indagando sugli affari di un certo Roman Kolas, un imprenditore uzbeko che sotto la facciata della filantropia conduce affari molto loschi. Di seguito ladelladi stasera dal titolomaltese:si trova suo malgrado coinvolto nelle indagini di Thea Zahra, una reporter maltese che sta segretamente investigando su un trafficodi cittadinanze, che permettono di aggirare le ...

Advertising

alecattelan : La seconda puntata di #DaGrande è disponibile su @RaiPlay, guardala qui ???? - WittyTV : La seconda puntata di #Amici21 si apre alla grandissima con Sangiovanni e la sua bellissima 'Raggi gamma'! Che emoz… - taleequaleshow : Una serata divertente! Molte le imitazioni apprezzate dal pubblico! A voi quale è piaciuta di più? Guarda la seco… - quinsss100 : Se ci fosse stata @carmelitadurso l’avremmo scoperto alla seconda puntata con una busta shock gold #freebarbara… - RaiDue : Emozioni, passione, stupore ? Il grandissimo #MagoSilvan è una vera esplosione di... magia! ??? Ti sei perso il sec… -

Ultime Notizie dalla rete : Seconda puntata

Ecco quello che c'è da sapere sulladello show comico condotto dalla coppia formata da Francesco Mandelli e da Fatima Trotta . Honolulu : quando andrà in onda laI ...Perché ad esempio abbiamo visto che Alex, che è mio amico peraltro, la prima, la? in 50 clip, lui era presente in 30. Di ritorno dalla Love Boat , dopo la diretta del GF Vip, ...Nella puntata di mercoledì 28 settembre, Filiberto ha espresso un commento negativo sulla conoscenza con Gemma: 'Non hai argomenti' ...Mercoledì 29 settembre 2021 la programmazione tv serale è vasta: film, serie, trasmissioni d’intrattenimento e d’informazione. Cosa c’è stasera in tv? Partendo dal primo canale della rete, Raiuno prop ...