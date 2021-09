Raro esemplare di cervo bianco abbattuto dalla polizia a Liverpool | ' Era un pericolo per gli automobilisti '

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Raro esemplare

Abbattuto in strada perché pericoloso per automobilisti e pedoni. E' questa la sorte che è toccata a undi cervo bianco, che nella notte si era spinto fino alla città di Bootle, vicino Liverpool. Fattosi giorno, è stato avvistato e ripreso mentre vagava per i viali ed è subito scattato l'...Un bellissimo e moltodi cervo bianco è stato abbattuto dalla polizia di Bootle , un piccolo nucleo urbano della contea del Merseyside vicino a Liverpool, in Inghilterra . L'animale durante la notte era ...La Royal Commission for AlUla (RCU) dell’Arabia saudita ha annunciato la nascita di un cucciolo di leopardo arabo ( Panthera pardus nimr ), che «Definisce un importante segno di speranza per la rinasc ...L'ultimo avvistamento risale a quattro anni fa, è considerata la tartaruga marina di maggiori dimensioni, potendo raggiungere i due metri ...