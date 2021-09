Quota 100 versione Cinque Stelle

Leggi su panorama

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Hanno raggiunto il centinaio i transfughi dal Movimento. Ci sono Emilio Carelli, Gianluigi Paragone e Mario Michele Giarrusso, ma soprattutto una pletora di meno noti dal futuro politico più incerto. Da sinistra a destra, si distribuiscono nei vari partiti. Oppure, dopo aver lanciato nuove formazioni dalle misteriose sigle, restano in attesa di un «federatore» alternativo a Giuseppe Conte. C'è chi ha scelto di andare con la sinistra, abbracciando il Pd; chi ha optato per andare con l'ex arcinemico, Matteo Renzi, aderendo a Italia viva; chi ancora ha preferito guardare a destra. E in mezzo ce ne sono tanti altri che sognano di mettersi in proprio: fondare un partito nuovo di zecca che possa riprendere i valori predicati dal Beppe Grillo del leggendario ma ormai remoto Vaffa day. Così si è arrivati alla100 del Movimento 5, il numero di ...