Prova Chelsea per Allegri: la Juventus contro Lukaku e Jorginho. E Gasp non può sbagliare (Di mercoledì 29 settembre 2021) Dopo due vittorie consecutive in campionato, la Juventus vuole battere un colpo per lasciarsi alle spalle alibi, sfortuna e crisi. La Champions League alla seconda giornata offre il Chelsea di Tuchel campione in carica e per una Juventus in emergenza – senza Dybala e Morata – sarà tutto più difficile, anche se non è tempo per guardarsi indietro, in un giorno che sancirà con ogni probabilità il record di presenze in Champions di Cristiano Ronaldo. CR7 è il passato, Allegri si aggrappa a quei giovani che non perde occasione per strigliare per l’atteggiamento. Federico Chiesa è il volto copertina, l’uomo chiamato a scardinare una difesa di una squadra inglese come accaduto a Wembley, ma con il dettaglio che fin qui il Chelsea, di gol, ne ha subiti solo due, e in due big match con Liverpool e Manchester ... Leggi su sportface (Di mercoledì 29 settembre 2021) Dopo due vittorie consecutive in campionato, lavuole battere un colpo per lasciarsi alle spalle alibi, sfortuna e crisi. La Champions League alla seconda giornata offre ildi Tuchel campione in carica e per unain emergenza – senza Dybala e Morata – sarà tutto più difficile, anche se non è tempo per guardarsi indietro, in un giorno che sancirà con ogni probabilità il record di presenze in Champions di Cristiano Ronaldo. CR7 è il passato,si aggrappa a quei giovani che non perde occasione per strigliare per l’atteggiamento. Federico Chiesa è il volto copertina, l’uomo chiamato a scardinare una difesa di una squadra inglese come accaduto a Wembley, ma con il dettaglio che fin qui il, di gol, ne ha subiti solo due, e in due big match con Liverpool e Manchester ...

