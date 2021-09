Primi tempi | Benfica avanti sul Barcellona | gol di Nunez Dominio Bayern Tutti i risultati

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Si sono conclusi i45? delle gare del mercoledì sera valide per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League 2021-22. Tutto facile per ilMonaco contro la Dinamo Kiev: doppietta del solito Robert Lewandowski. Ilcolpisce a freddo ilcon Darwindopo soli 3?,anche il Salisburgo sul Lille grazie ad Adeyemi. Reti bianche a Old Trafford tra Manchester United e Villarreal, gara del girone dell’Atalanta. Stesso risultato tra Wolfsburg e Siviglia. Ecco: GIRONE EMonaco-Dinamo Kiev 2-01-0 GIRONE F Manchester United-Villarreal 0-0 GIRONE G Salisburgo-Lille 1-0 Wolfsburg-Siviglia 0-0 GIRONE H Juventus-Chelsea ...

Paroladeltifoso : I risultati dei primi tempi dei match di Champions League: perde il Barcellona, non si sblocca quello della Juventus

Test tanto importante quanto proibitivo per la Vecchia Signora che in casa ospita i vincitori dell'ultima edizione della ex Coppa Campioni con un Lukaku in più pronto a sfidare nuovamente Bonucci e de Ligt. Robin Gosens è uscito per infortunio nel primo tempo di Atalanta-Young Boys. Le sue condizioni sono apparse sin da subito preoccupanti, e infatti Gian Piero Gasperini nel post-partita lo ha confermato.