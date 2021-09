Meteo Roma del 29-09-2021 ore 06 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 29 settembre 2021)venerdì trovati all’ascolto le previsioni per la giornata di oggi al nord giornata del tutto stabile al mattino cielo in prevalenza sereni su tutti i settori al pomeriggio si rinnovano condizioni di tempo asciutto ovunque con cieli sereni locali addensamenti sui settori alpini in serata ancora tempo sta prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi sulle regioni del nord al centro al mattino tempo stabile concedi completamente sereni su tutte le regioni al pomeriggio nessuna variazione di rilievo con sole prevalente su tutti i settori in serata sono rinnovate condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi al sud Al mattino tempo stabile sulle regioni peninsulari con cieli sereni o poco nuvolosi Maggiore nuvolosità sulle Isole maggiori con isolate piogge in Sicilia al pomeriggio ancora qualche pioggia in Sicilia bel tempo altrove migliore in serata con ...