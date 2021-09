Meteo Italia | sole e temporali improvvisi | poi calo termico

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Nei prossimi giorni i tentativi dell'alta pressione di stabilizzare l'atmosfera sull’riusciranno soltanto in parte. Aria fresca proveniente dal Nord Europa farà scoppiare i primial Nord. Con l’ingresso di venti di Bora e Maestrale le piogge si sposteranno sul Centro Adriatico e su molte province del Sud.delle temperatureCon l'arrivo delle correnti settentrionali le temperature cominceranno a calare e a perdere circa 3-4 gradi al Nord e sulla fascia adriatica centrale. Una diminuzione più contenuta interesserà invece il Sud. Dopo una breve pausa asciutta tra venerdì e sabato (soltanto in Sicilia) nel corso di domenica un'intensa perturbazione atlantica si avvicinerà minacciosa all'provocando un graduale peggioramento del tempo che si protrarrà anche nei primi ...

Dopo una breve pausa asciutta tra venerdì e sabato (temporali soltanto in Sicilia) nel corso di domenica un'intensa perturbazione atlantica si avvicinerà minacciosa all'provocando un graduale ...L'allarme inScatta l'allarme anche inper l'eruzione vulcanica alla Canarie iniziata ...l'inquinante è stazionario a 5mila metri di altezza - precisa Serci - E non ci sono fenomeni...Temperatura che calerà però verso valori autunnali, niente più, per ora. Emerge fortemente il rischio di fenomeni meteo estremi, seppur vi sia difficoltà a inquadrare l’evoluzione meteo, in quanto il ...Le previsioni al Centro. Tempo instabile sulle zone appenniniche con improvvisi temporali, possibili piogge sul basso Lazio. Aria fresca proveniente dal Nord Europa farà scoppiare i primi temporali al ...