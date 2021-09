Lega, ora Salvini attacca Draghi: “Vorrei una risposta sul perché in Italia alcune attività non riaprono, neanche con il green pass” (Di mercoledì 29 settembre 2021) “Non capisco, e su questo Vorrei una risposta dal presidente Draghi del perché in Italia alcune attività non riaprano. neanche con il green pass. Penso alle discoteche per i giovani e alle balere per gli anziani, sono aperte ovunque, a Londra, Berlino, Ibiza, e in Italia no”. Dopo aver attaccato le decisioni di Roberto Speranza, Matteo Salvini è passato all’attacco dello stesso presidente del Consiglio, Mario Draghi. A margine di un incontro a Varese per sostenere il candidato del centrodestra alle amministrative, il leader della Lega ha continuato: “Vorrei che mi dicesse perché tanti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 29 settembre 2021) “Non capisco, e su questounadal presidentedelinnon riaprano.con il. Penso alle discoteche per i giovani e alle balere per gli anziani, sono aperte ovunque, a Londra, Berlino, Ibiza, e inno”. Dopo averto le decisioni di Roberto Speranza, Matteoato all’attacco dello stesso presidente del Consiglio, Mario. A margine di un incontro a Varese per sostenere il candidato del centrodestra alle amministrative, il leader dellaha continuato: “che mi dicessetanti ...

