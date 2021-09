Juventus-Chelsea 1-0 il finale Numeri e statistiche

Leggi su footdata

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Labatte 1-0 ilnel match valido per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League. Decisivo un gol di Chiesa in avvio di ripresa, dopo pochi secondi, su assist di Bernardeschi. I bianconeri salgono così a 6 punti, in vetta in solitaria al Gruppo H, mentre i londinesi, vincitori del trofeo nell’ultima edizione, vengono raggiunti a quota tre punti dallo Zenit San Pietroburgo. Questa è solo la quarta volta in cui lavince le prime due partite della fase a gironi di Champions League senza subire gol: le ultime due (quest’anno e 2018/19) sono state con Allegri. Quello di Federico Chiesa, arrivato dopo 10 secondi, è il gol più veloce delladall’inizio del secondo tempo in Champions League. Federico Chiesa è diventato il primo italiano a segnare in quattro partite consecutive ...