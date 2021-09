Incendio di via Forni a Ostia, Di Giovanni: “Tra dieci giorni partono i lavori di restauro” (Di mercoledì 29 settembre 2021) Ostia – “Fra 10 giorni partiranno i lavori di ristrutturazione per mettere in sicurezza l’edificio di via Forni 39, andato a fuoco poche settimane fa. Grazie ad un grande lavoro di squadra fatto dall’Amministrazione municipale e quella comunale, le famiglie interessate potranno ritornare nelle proprie abitazioni in tempi brevi”. Lo fa sapere Antonino Di Giovanni, candidato M5S all’Assemblea capitolina e capogruppo uscente del X Municipio. “Ho sempre preferito la politica del fare a quella delle parole – continua Di Giovanni – e non ho mai fatto mancare il mio sostegno e la mia vicinanza ai cittadini in difficoltà, cercando di risolvere i problemi piuttosto che fare mera propaganda”. “Il Movimento 5 Stelle ha sempre dimostrato in questi anni di occuparsi della cosa pubblica agendo ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 29 settembre 2021)– “Fra 10partiranno idi ristrutturazione per mettere in sicurezza l’edificio di via39, andato a fuoco poche settimane fa. Grazie ad un grande lavoro di squadra fatto dall’Amministrazione municipale e quella comunale, le famiglie interessate potranno ritornare nelle proprie abitazioni in tempi brevi”. Lo fa sapere Antonino Di, candidato M5S all’Assemblea capitolina e capogruppo uscente del X Municipio. “Ho sempre preferito la politica del fare a quella delle parole – continua Di– e non ho mai fatto mancare il mio sostegno e la mia vicinanza ai cittadini in difficoltà, cercando di risolvere i problemi piuttosto che fare mera propaganda”. “Il Movimento 5 Stelle ha sempre dimostrato in questi anni di occuparsi della cosa pubblica agendo ...

Advertising

Borderline_24 : #Bari, a fuoco un albero in via Caldarola, vicino al cantiere - VIDEO - ProfCampagna : RT @ProfCampagna: Un giorno in una foresta scoppiò un grosso incendio. Tutti gli animali spaventati cercarono una via di fuga, compreso il… - cometepija : RT @ProfCampagna: Un giorno in una foresta scoppiò un grosso incendio. Tutti gli animali spaventati cercarono una via di fuga, compreso il… - 4uMarika : RT @ProfCampagna: Un giorno in una foresta scoppiò un grosso incendio. Tutti gli animali spaventati cercarono una via di fuga, compreso il… - Yogaolic : #Milano Pannelli di plastica super infiammabile: prime verità sull'incendio della Torre dei Moro -