Hanno sostituito Dio con la religione vaccinista

"Is God Dead?" interrogava nel 1966 una copertina iconica – titolo a caratteri cubitali rossi su sfondo nero – del Time Magazine. Firmata da John Elson, editor specializzato in temi religiosi, la cover-story era destinata a fare scalpore, anche negli anni a venire. La redazione fu sommersa da quasi 4 mila lettere. E l'inchiesta costrinse persino Bob Dylan a interrogarsi, anche se lo fece su Playboy: "Se voi foste Dio, vi piacerebbe trovare in copertina una simile affermazione?". Oggi una copertina del genere, probabilmente, non farebbe più notizia. Da un decennio, a leggere le statistiche Usa, l'America ha perso un buon 20 per cento di cittadini che si definiscono cattolici. Nel 2009 si dichiaravano tali il 77 per cento degli intervistati. Un decennio dopo, nel 2019, si professavano legati al cattolicesimo solo il 65 per cento del campione. Mentre chi ha scelto di abbandonare il ...

