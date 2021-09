Fabio Cannavaro: “Un sogno allenare il Napoli, spero che Insigne rinnovi il contratto” (Di mercoledì 29 settembre 2021) Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto l’ex capitano della Juventus e della Nazionale italiana, Fabio Cannavaro, il quale ha parlato principalmente del Napoli e del suo futuro. “Sarebbe un sogno allenare la mia squadra del cuore, ma ora c’è un bravissimo allenatore, quindi resta un sogno per il futuro. Insigne è napoletano, L'articolo Leggi su dailynews24 (Di mercoledì 29 settembre 2021) Ai microfoni di Radio Kiss Kissè intervenuto l’ex capitano della Juventus e della Nazionale italiana,, il quale ha parlato principalmente dele del suo futuro. “Sarebbe unla mia squadra del cuore, ma ora c’è un bravissimo allenatore, quindi resta unper il futuro.è napoletano, L'articolo

Advertising

infoitsport : Fabio Cannavaro: «Stanco di quarantene e isolamento, ecco perché non torno più in Cina» - Rieko5913 : Calcio, Fabio Cannavaro: 'Allenare il Napoli? A chi non piacerebbe - Salvato95551627 : RT @NCN_it: Fabio Cannavaro: «Il Napoli primo è un'emozione fantastica. Spalletti sa quello che vuole, mi piace» - Salvato95551627 : RT @sscalcionapoli1: Fabio Cannavaro: “Scudetto al Napoli? Avanti così, allenare gli azzurri? Magari un giorno, Osimhen e Anguissa fortissi… - AdesadesSanctis : RT @matmosciatti11: “Difesa alta o difesa bassa? Se ho un difensore lento, non posso tenere la difesa alta” Fabio #Cannavaro a Sky. Concett… -