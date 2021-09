Energia, Cingolani: su impianti rinnovabili temo “sindrome Nimby” (Di mercoledì 29 settembre 2021) (Teleborsa) – Le aste per la capacità rinnovabile “sono andate male. Sui 2 Gw in asta abbiamo avuto proposte per il 20% nell’ultima e per il 10% per la penultima. Però adesso garantendo regole più rapide e soprattutto scrivendo capitolati delle aste in maniera più intelligente credo il problema che si possa risolvere”. Lo ha spiegato il Ministro per la Transizione ecologica, Roberto Cingolani, intervenuto all’Italian Energy summit de IlSole24Ore. Cingolani ha sottolineato che la novità è che il Governo intende “rendere pubblica road map delle aste per i prossimi 5 anni così chi vuole partecipare potrà pianificare gli investimenti e poi abbiamo molto potenziato la struttura di valutazione e poi dovremo vedere a livello regionale dove mettere gli impianti e quella sarà la prova del nove”. Sulla localizzazione degli ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 29 settembre 2021) (Teleborsa) – Le aste per la capacità rinnovabile “sono andate male. Sui 2 Gw in asta abbiamo avuto proposte per il 20% nell’ultima e per il 10% per la penultima. Però adesso garantendo regole più rapide e soprattutto scrivendo capitolati delle aste in maniera più intelligente credo il problema che si possa risolvere”. Lo ha spiegato il Ministro per la Transizione ecologica, Roberto, intervenuto all’Italian Energy summit de IlSole24Ore.ha sottolineato che la novità è che il Governo intende “rendere pubblica road map delle aste per i prossimi 5 anni così chi vuole partecipare potrà pianificare gli investimenti e poi abbiamo molto potenziato la struttura di valutazione e poi dovremo vedere a livello regionale dove mettere glie quella sarà la prova del nove”. Sulla localizzazione degli ...

