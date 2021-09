Draghi | G20 straordinario sull' Afghanistan il 12 ottobre | agire è un dovere

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Il 12si svolgerà un verticedel G20 per discutere della situazione in. Lo ha annunciato Mario, sottolineando la necessità di evitare 'una catastrofe ...

Il dossier è stato anche discusso a Palazzo Chigi da Mario, nel suo incontro con il ... il capo del governo ha annunciato che il 12 ottobre si terrà una riunione straordinaria deisull'...Il 12 ottobre si svolgerà un vertice straordinario delper discutere della situazione in Afghanistan . Lo ha annunciato Mario, sottolineando la necessità di evitare 'una catastrofe umanitaria che sta per dilagare perché il Paese non ha il ...L'Italia invita il 12 ottobre il vertice speciale del G20 sulla crisi in Afghanistan. Lo ha annunciato mercoledì il presidente del Consiglio Mario Draghi.ROMA. – Il vertice G20 straordinario sull’Afghanistan si farà il 12 ottobre. Dopo settimane di preparazione, l’annuncio del premier Mario Draghi rompe gli indugi sul summit ...