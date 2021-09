Conference League | Zorya - Roma | Mourinho a Trigoria con gli appunti

Advertising

CalcioPillole : Dichiarazioni del tecnico dello #Zorya a meno di 24 ore dal match di Conference League contro la #Roma. - chuuubyy : @Dr_youngy Uefa Conference League una - ataffo : atmosfera dello juventus stadium livello conference league in austria o finlandia - CAGLIARILIVEAPP : Mourinho fa turnover in Conference League “Ma vogliamo la coppa” - news_mondo_h24 : Zorya-Roma, Mourinho: “Vogliamo vincere la Conference” -

Ultime Notizie dalla rete : Conference League

Informa

La squadra di José in campo alla vigilia della partita di . Domani la sarà impegnata allo stadio Slavutych - Arena di Zaporizhia in Ucraina con lo . I giallorossi vengono dalla convincente vittoria, ...Domani la Roma affronterà in Ucraina lo Zorya per la seconda partita valida del girone di. José Mourinho in conferenza stampa alla vigilia non ha sottovalutato l'avversario: ' È una partita che dobbiamo affrontare con concentrazione perché non sarà facile per niente'. ...Domani la Roma affronterà in Ucraina lo Zorya per la seconda partita valida del girone di Conference League. José Mourinho in conferenza stampa alla vigilia non ha ...Zaniolo ha deciso il proprio futuro. La Roma è pronta ad accogliere la decisione del fuoriclasse: tifosi giallorossi spiazzati.