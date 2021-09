Confcommercio | Cida | bene su salario minimo e su risorse per crescita duratura

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Roma, 29 set. (Labitalia) - "Il richiamo del presidente dial valore sociale dei contratti di lavoro e alla necessità di avviarsi su un sentiero di, investendo sul terziario di mercato, sono elementi altamente condivisibili, perché rappresentativi di una visione del lavoro che mette al centro la persona e la sua formazione come arricchimento continuo dell'esperienza professionale". Lo ha detto Mario Mantovani, presidente di, la confederazione dei dirigenti pubblici e privati e delle alte professionalità, commentando l'intervento del presidente di, Carlo Sangalli, all'assemblea della confederazione. “L'aver indicato - ha aggiunto il presidente di- la strada della contrattazione come unica via per uscire dal defatigante confronto ...