Augusta | migranti | arriva Geo Barents | nave Ong con a bordo 60 clandestini

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Il governo cede ancora alle richieste delle navi Ong, che invariabilmente scelgono autonomamente di sbarcare i loro passeggeri in Sicilia L'articolo proviene da Firenze Post.

Siracusa News

Approdata stamane nel porto dila 'Geo Barents' di Medici senza frontiere con a bordo 60salvati nove giorni fa. Ieri l'assegnazione: 'Dopo tanti giorni in mare, l'attesa e l'incertezza sono finite' , aveva ......sono stati imbarcati 299, tra cui 16 positivi al Covid, su disposizione della prefettura di Agrigento che opera d'intesa con il ministero dell'Interno. La nave si trovava in rada ad. ...Una donna ha tentato di investire l’ex convivente e la sua nuova compagna ad Augusta: la 47enne è stata fermata dai carabinieri I carabinieri della stazione di Augusta (Siracusa) hanno arrestato una d ...In più occasioni ha minacciato e aggredito l’uomo lanciandogli addosso bicchieri e bottiglie, che talvolta lo hanno colpito ...