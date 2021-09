Voglio essere un mago: le anticipazioni della seconda puntata su Rai 2 (Di martedì 28 settembre 2021) Questa sera, 28 settembre 2021, alle ore 21.20 va in onda la seconda puntata di Voglio essere un mago, il nuovo reality-talent prodotto da Rai 2 in collaborazione con Stand by me. Una prova difficilissima attenderà i ragazzi della casata “Abisso Blu”: Luca, Juls, Giulia e Giuseppe dovranno affrontare l’esame di sbarramento, che prevede sia prove pratiche che teoriche. Il loro livello di preparazione sarà attentamente giudicato dai professori e dal Magister, perché solo chi si dimostrerà all’altezza potrà rimanere al castello. Riusciranno a superare l’esame o qualcuno di loro dovrà fare le valigie e tornare a casa? Gli apprendisti saranno poi sorpresi dall’arrivo di new entry, che sconvolgeranno gli equilibri e creeranno scompiglio tra le mura del castello: nella scuola di magia ... Leggi su fattidigossip (Di martedì 28 settembre 2021) Questa sera, 28 settembre 2021, alle ore 21.20 va in onda ladiun, il nuovo reality-talent prodotto da Rai 2 in collaborazione con Stand by me. Una prova difficilissima attenderà i ragazzicasata “Abisso Blu”: Luca, Juls, Giulia e Giuseppe dovranno affrontare l’esame di sbarramento, che prevede sia prove pratiche che teoriche. Il loro livello di preparazione sarà attentamente giudicato dai professori e dal Magister, perché solo chi si dimostrerà all’altezza potrà rimanere al castello. Riusciranno a superare l’esame o qualcuno di loro dovrà fare le valigie e tornare a casa? Gli apprendisti saranno poi sorpresi dall’arrivo di new entry, che sconvolgeranno gli equilibri e creeranno scompiglio tra le mura del castello: nella scuola di magia ...

