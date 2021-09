Un boato e poi le fiamme: Mini distrutta da un incendio, danneggiata l'auto a fianco (Di martedì 28 settembre 2021) PORTO SANT'ELPIDIO - Un boato e fiamme nella notte in piazza Garibaldi, esplode una Mini Cooper e il rogo si espande in velocità, fino a intaccare un Fiat Doblò parcheggiato lì vicino. Le fiamme ... Leggi su corriereadriatico (Di martedì 28 settembre 2021) PORTO SANT'ELPIDIO - Unnella notte in piazza Garibaldi, esplode unaCooper e il rogo si espande in velocità, fino a intaccare un Fiat Doblò parcheggiato lì vicino. Le...

Advertising

ridicolagds : @cessagds @paranoiagds @Yujigds @cIowngds si sedette accanto alla ragazza per poi aprirlo, ma ancora una volta rima… - cessagds : @paranoiagds @ridicolagds @Yujigds @cIowngds Selinae e Fey. una ventata di vento li travolse, spegnendo anche le ca… - falsagds : @leblancgds @babyboygds @crostatinagds poi un forte boato li sorprese, un grasso rumore proveniente dalla terra sim… - AntoDamiano1996 : Salisburgo 2006: Valverde, Sanchez, Zabel... E poi arriva lui, Paolo Bettini, che per infilarsi nell'allungo decisi… - Salvato95551627 : RT @Torrenapoli1: Ounas e Petagna s.v. Ma va rimarcato il loro ingresso, sponda e percussione in porta, poi Audero strozza il boato, ma da… -