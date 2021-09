Traffico Roma del 28-09-2021 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 28 settembre 2021) LuceverdeBuonasera e ben trovati dalla redazione sulla Grande Raccordo Anulare diminuisce ilsulla carreggiata esterna tra Laurentina e Tuscolana anche in interna diminuiscono gli spostamenti tra cacciavite Salaria e successivamente tra Nomentana e Prenestina stessa situazione sul tratto Urbano della A24 tra la tangenziale est e via di Tor Cervara in direzione del Gesù via del Foro Italico sempre trafficato per gran parte del pomeriggio tra Corso di Francia & via Salaria in direzione San Giovanni Maggiore attenzione in uscita dasulla Cassia bis per un incidente vicino via della Giustiniana in prossimità di Tor di Quinto prudenza per i possibili rallentamenti sempre causati da un incidente su via Flaminia Nuova altezza via Bomarzo stessa raccomandazione al tufello su via Capraia vicino via Monte Ruggero ...