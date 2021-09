“Stuprata a 17 anni da un collega musicista”: il dramma di Sophie Ellis-Bextor (Di martedì 28 settembre 2021) La cantante Sophie Ellis-Bextor – che in molti ricordano per alcune hit di successo come Murder on the Dancefloor – ha rivelato di essere stata violentata a soli 17 anni da un uomo che aveva 12 anni più di lei. L’artista ha raccontato di aver detto di “no” all’uomo, un musicista, ma di non essere riuscita a fermarlo. Il tutto è avvenuto a casa dello stupratore, dopo un concerto. Ricordando la terribile vicenda, Sophie Ellis-Bextor ha detto di sentirsi “sporca” e “stupida”, ma spera che condividere la sua storia possa incoraggiare altre vittime di abusi sessuali a trovare la forza per parlarne. La cantante ha voluto raccontare la sua adolescenza in un libro di memorie, Spinning Plates, che verrà pubblicato il prossimo 7 ottobre. ... Leggi su nonsolo.tv (Di martedì 28 settembre 2021) La cantante– che in molti ricordano per alcune hit di successo come Murder on the Dancefloor – ha rivelato di essere stata violentata a soli 17da un uomo che aveva 12più di lei. L’artista ha raccontato di aver detto di “no” all’uomo, un, ma di non essere riuscita a fermarlo. Il tutto è avvenuto a casa dello stupratore, dopo un concerto. Ricordando la terribile vicenda,ha detto di sentirsi “sporca” e “stupida”, ma spera che condividere la sua storia possa incoraggiare altre vittime di abusi sessuali a trovare la forza per parlarne. La cantante ha voluto raccontare la sua adolescenza in un libro di memorie, Spinning Plates, che verrà pubblicato il prossimo 7 ottobre. ...

