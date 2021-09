Stadi e cinema, il Cts apre all'aumento di presenti e spettatori (Di martedì 28 settembre 2021) Stadi, cinema, teatri e palazzetti dello sport tornano lentamente alla normalità. É infatti arrivata l'attesa decisione del Comitato Tecnico Scientifico in merito alle riaperture post Covid per sport e spettacolo. Il Cts ha così stabilito che la capienza negli Stadi e nei luoghi all'aperto può passare dall'attuale 50% al 75% con l'idea di raggiungere entro un mese dalla riapertura il 100% della capienza degli Stadi. Nei palazzetti e nei luoghi al chiuso si sale al 50% dall'attuale 25%. cinema, teatri e sale concerti potranno recuperare il 100% del pubblico all'aperto e l'80% al chiuso. Nessuna restrizione resta in vigore per i musei. Tutti dovranno essere ovviamente muniti di Green pass. Ora tocca al Governo Adesso la palla passa al Governo. Sarà infatti Palazzo Chigi a decidere in che modi e tempi per ... Leggi su panorama (Di martedì 28 settembre 2021), teatri e palazzetti dello sport tornano lentamente alla normalità. É infatti arrivata l'attesa decisione del Comitato Tecnico Scientifico in merito alle riaperture post Covid per sport e spettacolo. Il Cts ha così stabilito che la capienza neglie nei luoghi all'aperto può passare dall'attuale 50% al 75% con l'idea di raggiungere entro un mese dalla riapertura il 100% della capienza degli. Nei palazzetti e nei luoghi al chiuso si sale al 50% dall'attuale 25%., teatri e sale concerti potranno recuperare il 100% del pubblico all'aperto e l'80% al chiuso. Nessuna restrizione resta in vigore per i musei. Tutti dovranno essere ovviamente muniti di Green pass. Ora tocca al Governo Adesso la palla passa al Governo. Sarà infatti Palazzo Chigi a decidere in che modi e tempi per ...

