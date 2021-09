San Giorgio la Molara | De Leonardis “sfida” il sindaco uscente De Vizio a un confronto pubblico

Advertising

alessandro1846 : RT @adrianobusolin: CIRCA 1 MESE FA HO FATTO DEI PICCOLI INTERVENTI PER TOGLIERE 3 BOZZI AL POLICLINICO SAN GIORGIO DI PN. MI HANNO SOLO FA… - CasilinaNews : San Giorgio a Liri, 18enne del luogo minaccia con liquido infiammabile di dar fuoco al fratello… - anteprima24 : ** San Giorgio la Molara, De Leonardis 'sfida' il #Sindaco uscente De Vizio a un ... ** - IzzoEdo : RT @FarodiRoma: A Porto San Giorgio la Fiera d’Autunno si farà a novembre - bee_yuzupon : La nomea dei genovesi è un retaggio del passato glorioso della Superba, che ha dato vita ad alcune tra le banche (i… -

Ultime Notizie dalla rete : San Giorgio

del Sannio . Continua la campagna di rafforzamento della DP Noleggi SG Volley per rafforzare la rosa che prenderà parte al prossimo campionato di C Femminile. A tal proposito la società ...I fatti La scorsa notte aa Liri, i militari del NORM della Compagnia Carabinieri di Pontecorvo, unitamente al personale della locale Stazione, hanno arrestato nella flagranza di reato un ...Il giovane ha aggredito i carabinieri intervenuti per riportare la calma facendoli finire al pronto soccorso. Era in evidente stato di alterazioni psico-fisica ...PORTO SAN GIORGIO – La delibera di annullamento della “Fiera d’autunno” adottata diversi giorni fa a tutela della salute della popolazione, è stata rimeditata dall’Amministrazione comunale in base ...