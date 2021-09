Salernitana | Ribery a rischio per il Genoa | oggi non si è allenato

(Di martedì 28 settembre 2021) La, ultima in classifica e con il morale a terra per il quinto ko rimediato dopo le prime sei partite in Serie A, si è presentata al Centro Sportivo Mary Rosy, non nascondendo la delusione e soprattutto la tensione per il momento molto delicato: ancora zero vittorie e solo un punto guadagnato contro il Verona che doveva essere il match del rilancio, e invece ancora niente. Per la prossima partita all’Arechi, la Bersagliera ospiterà il, fresco di passaggio societario e Castori spera di poter contare nuovamente sulla classe e l’esperienza di Franck Ribéry. Il numero sette sta provando a mettersi alle spalle l’affaticamento muscolare che lo aveva costretto ad alzare bandiera bianca dopo la sfida con l’Atalanta e spera di ritagliarsi un ruolo da protagonista nell’undici titolare di sabato 2 ottobre. I suoi lampi sono...

Frankieri non si è allenato con la squadra ma si è sottoposto a nuove terapie. Potrebbe essere assente - come riporta, in prima pagina, il quotidiano 'La Città' oggi in edicola - nella gara in cui i ...Cade il sindaco Bagini: in sette si dimettono. Castori punta super "salvarsi" Di spalla: L'intervista. Benvenuto denuncia: "Sfruttati i giovani avvocati" Per l'Umberto I. Picarone ...Potrebbe essere assente – come riporta, in prima pagina, il quotidiano “La Città” oggi in edicola – nella gara in cui i granata devono assolutamente conquistare l’intera posta in palio contro il Genoa ...Ribéry tiene in ansia la Salernitana e Castori. Kastanos, dunque, vice Ribéry oppure mezzala sinistra offensiva. La seconda ipotesi - la più accreditata, se Ribéry recupererà - prevede l'esclusione di ...